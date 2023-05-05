В Риме заявили о французском ударе в спину Италии

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Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что критика главы МВД Франции Жеральда Дарманена в адрес итальянского правительства оскорбительна и ранит всех итальянцев.

Фото: dnr-live.ru

Накануне Дарманен в интервью назвал правительство Джорджи Мелони крайне правым и заявил, что оно не способно решить проблемы с миграцией.

"Эта нападка ошеломляет. Это раскат грома в ясном небе, это безосновательные оскорбления", — сказал Таяни в интервью газете Corriere della Serra.

По словам министра, критика французского министра оскорбила всех итальянцев и буквально является "ударом в спину".

Таяни также заявил, что комментарии французской стороны после заявления Дарманена, в которых подчёркивается стремление Парижа работать с Римом "в духе солидарности", недостаточны, поскольку не было извинений.

"Мы — великая демократическая страна, мы — одни из основателей Европейского Союза с тысячелетней историей. Мы требуем уважения — такого же, какое мы испытываем к нашим союзникам", — сказал итальянский министр.

Ранее он отметил поездку в Париж, в ходе которой должен был встретиться с главой МИД Франции Катрин Колонной.

Если вернуться к заявлению главы МВД Франции Жеральда Дарманена, то он заявил, что на юге страны наблюдается "наплыв мигрантов, в том числе детей".

А в конце апреля премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что власти страны намерены направить дополнительно 150 полицейских и жандармов к франко-итальянской границе в связи с ростом нелегальной миграции из этой страны.

Понятно, что наплыв мигрантов добавляет проблем французскому правительству, у которого их и без того хватает. И очевидно, в Париже раздражены тем, что Италия не справляется с решением этой проблемы.

В свою очередь, Антонио Таяни заявлял, что ситуация с мигрантами является большой проблемой для Италии и других стран. То есть подчёркивал, что это не является проблемой исключительно для его страны.

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