Захарова: отношения России и Франции сведены к режиму тишины

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Двусторонние контакты между Россией и Францией сведены к минимуму по инициативе Парижа. Об этом информирует официальный представитель российского МИД Мария Захарова, добавив, что посольства продолжают свою работу, но только "в режиме тишины".

Фото: РИА Новости

"Ещё недавно мы поддерживали интенсивные и исключительно доверительные контакты, практически полностью сведённые на нет по инициативе французской стороны"

Напомним, ранее глава французского Министерства иностранных дел Катрин Колонна выразила мнение, что в ближайшее время необходимо внедрять план мирного урегулирования конфликта на территории Украины.