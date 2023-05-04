Двусторонние контакты между Россией и Францией сведены к минимуму по инициативе Парижа. Об этом информирует официальный представитель российского МИД Мария Захарова, добавив, что посольства продолжают свою работу, но только "в режиме тишины".
"Ещё недавно мы поддерживали интенсивные и исключительно доверительные контакты, практически полностью сведённые на нет по инициативе французской стороны"
Напомним, ранее глава французского Министерства иностранных дел Катрин Колонна выразила мнение, что в ближайшее время необходимо внедрять план мирного урегулирования конфликта на территории Украины.
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