Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк решил предложить новое объяснение атаке украинских дронов на Кремль, случившейся в ночь на 3 мая.
Теперь Подоляк заявил, что инцидент с беспилотниками очень похож на "инсценировку".
"Кремль, дрон, двое организаторов на ступенях Сенатского дворца, 12-часовая пауза перед публикацией, одновременное появление видео с разных ракурсов — инсценировка", — написал Подоляк в Twitter*.
Ранее Киев уже заявил, что не имеет никакого отношения к атаке беспилотников на Кремль. Российские политики и эксперты расценили произошедшее как покушение на президента РФ и теракт.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.