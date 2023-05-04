Михайлов допустил, что Россия нанесёт удар возмездия по Банковой улице Киева

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Депутаты Государственной думы призывают Москву нанести удар возмездия по Украине после атаки украинских беспилотников на Кремль. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев убеждён, что нет другого варианта, кроме физического устранения президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: redstar.ru

Военный эксперт, ветеран спецслужб Александр Михайлов отметил, что основные цели для ударов возмездия определяет Генеральный штаб. По его мнению, ответ России может носить политический характер.

"Будут нанесены удары по Банковской улице, по всем объектам государственной власти Украины", — предположил эксперт в беседе с Pravda.Ru.

Михайлов не исключил, что могут быть осуществлены атаки на критическую инфраструктуру Незалежной. Также ракеты будут направлены на скопления подразделений ВСУ.

Военный политолог, руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов подчеркнул, что в рамках спецоперации основная задача российской армии состоит в уничтожении техники противника, а также в успешном продвижении на Запад. ВС РФ должны перехватывать инициативу на поле боя и стремиться к полному освобождению республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

"Российская группировка продолжает поражать объекты ВСУ, скопление военной техники, места, где ремонтируется и собирается оружие. Пока я ударов возмездия не наблюдаю. Идёт нормальная работа военных", — отметил собеседник Pravda.Ru.

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