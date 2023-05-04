Турки предупредили Киев о гневе России после атаки на Кремль: "Путин испепелит Украину"

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Россия жёстко ответит Киеву после атаки украинских беспилотников на Кремль. Выходка президента Владимира Зеленского не на шутку разгневала Москву. Об этом заявили читатели турецкого издания Haber7.

Фото: http:// putin.kremlin.ru

Один из пользователей Сети подчеркнул, что киевское руководство играет с огнём. Зеленский отлично справляется с ролью марионетки Запада, но забыл о безопасности своей страны, отметили читатели.

"Гнев русских будет страшным, кто бы ни сделал это", — убеждены комментаторы.

Турки не исключили, что Россия может сбросить бомбу с беспилотника на Белый дом, поскольку в нападении на Кремль замешан Вашингтон.

"Путин этого так не оставит, испепелит Украину, ей конец", — заявили читатели.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.