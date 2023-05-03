CNN: американские аналитики занимаются изучением разведданных, касающихся атаки украинских БПЛА на Кремль

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Эксперты в Вашингтоне проводят анализ разведданных относительно атаки украинских беспилотников на Кремль, сообщает телеканал CNN.

Фото: Вадим Савицкий

Источники в Вашингтоне заверили, что понятия не имели о подготовке к проведённой в ночь на 3 мая атаке. Поэтому они пытаются воссоздать полную картину произошедшего, тщательно изучая развединформацию и снимки со спутников.

"Американские чиновники не видели признаков ночью со стороны российских или украинских лиц того, что планировалась атака… аналитики в руководстве изучают разведданные, в том числе перехваченную информацию и спутниковые снимки, чтобы узнать, что могло произойти", — сообщили журналисты.

Ранее стало известно о попытке украинских беспилотников атаковать Кремль в ночь на 3 мая. Атаковавшие БПЛА были выведены из строя, никто не пострадал. В Кремле сообщили, что оставляют за собой право дать ответ на эту диверсию в то время и в том объёме, которые сочтут нужными.

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