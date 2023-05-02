В Вашингтоне заявили о том, что грузинские предприниматели, которые ввозят электронику в Россию, "играют в рулетку". Представители американского Госдепа выразили мнение о том, что бизнесменам следует стараться всячески избегать торговли подпавшими под санкции товарами.
США подозревают, что через Грузию идёт торговля с РФ санкционной продукцией. Из недавнего заявления руководителя управления по координации санкций Госдепа Джима О`Брайена следует, что предприниматели могут пойти на нарушение объявленных санкций. По его словам, до конца минувшего года были возможными поставки электроники в Россию, но после вступления в силу американских и европейских санкций ввоз в нашу страну ряда наименований товаров попал под запрет, пишет "ЦарьГрад".
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.