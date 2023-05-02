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Слуцкий скептически отреагировал на намерение Польши получить репарации от России

1:12
Мир

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал планы Польши требовать репараций от России, охарактеризовав их как "русофобский бренд".

Слуцкий скептически отреагировал на намерение Польши получить репарации от России

Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач предупредил, что Варшава намерена сперва добиваться репараций от Германии, а потом, возможно, сделать то же самое в отношении России.

"Польские власти в русофобском бреду решили потребовать репарации от России, сначала, правда, пытаясь добиться их от Германии", — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Политик уверен, что польские власти вообще утратили способность кого-либо слышать из-за затмевающих их разум злости и агрессии. Причём за примером далеко ходить не нужно, отметил Слуцкий, напомнив про захват варшавскими властями русской школы при посольстве РФ.

Лидер ЛДПР предупредил "геополитических мечтателей из Варшавы", которые спят и видят присоединение к Польше Западной Украины и развал России, что с такими настроениями они нисколько не приближаются к переговорам с российской стороной.

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Это просто шедевр! Польша потеряла разум окончательно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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