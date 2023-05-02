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Польский вице-премьер обвинил "половину Европы" в попытках наладить отношения с Россией

1:21
Мир

Вице-премьер польского правительства считает, что половина Европы мечтает наладить отношения с Россией. Такие же цели, по его мнению, вынашивает и польская оппозиция.

Польский вице-премьер обвинил "половину Европы" в попытках наладить отношения с Россией

С жёсткой критикой по отношению к некоторым государствам Европы и к польской оппозиции обрушился вице-премьер правительства Польши Пётр Глиньский. Он полагает, что у очень многих на европейском континенте ярко проявляется желание как можно скорее закончить СВО и наладить отношения с Россией.

"У наших политических конкурентов просто нет другого пути, — цитирует Глиньского Kurier Lubelski. — Они такие. Их политические союзы такие, их электорат такой. Они являются заложниками групп интересов, которые думают только о том, чтобы как можно скорее положить конец войне на Украине и продолжать быть клиентом России и вести с ней дела. Половина Европы так этого и ждёт".

Как полагает Глиньский, бывший глава Евросовета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск вернулся в страну, чтобы спасти немецко-российский проект "Северный поток". Осенью нынешнего года в Польше ожидаются парламентские выборы, и аналитики полагают, что если оппозиция сумеет объединиться, у неё есть шанс их выиграть.

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Польша «перекрывает дорогу» украинским нацистам
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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