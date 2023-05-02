После получения репараций от Германии Польша начнёт их требовать и от России

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир

После получения репараций от Германии в Польше намерены добиваться того же самого и от России. В данном случае наша страна должна выступить правопреемницей СССР.

Польша намерена продолжать требовать компенсацию от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны. По некоторым оценкам, она может составить до 1,3 триллиона евро. А после этого с аналогичным требованием власти Польши планируют обратиться и к России, являющейся правопреемницей СССР.

"Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным — это другая цивилизация, — заявил начальник бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач. — Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем".

При этом ранее в ФРГ неоднократно заявляли, что не намерены более выплачивать никаких репараций Польши. И все необходимые выплаты ранее уже были произведены.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.