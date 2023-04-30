Разведка НАТО в небе ожидает массированный удар ВМФ и ВКС России по Украине

Разведчики НАТО находятся в небе и ожидают массированный удар ВМФ и ВКС России.

Американские RQ-4B Global Hawk и P-8A Poseidon наблюдают за военной активностью РФ из черноморского региона. В море находятся корабли и подлодки, готовые к удару 24 ракетами. Об этом сообщает "Русская весна". Также стратегические бомбардировщики Ту-95, приближаются к рубежу пуска.

Ранее начальник полиции Николаевской области попросил украинцев не игнорировать сигналы тревоги. Также он написал о возможном суммарном залпе до 100 ракет.