Разведчики НАТО находятся в небе и ожидают массированный удар ВМФ и ВКС России.
Американские RQ-4B Global Hawk и P-8A Poseidon наблюдают за военной активностью РФ из черноморского региона. В море находятся корабли и подлодки, готовые к удару 24 ракетами. Об этом сообщает "Русская весна". Также стратегические бомбардировщики Ту-95, приближаются к рубежу пуска.
Ранее начальник полиции Николаевской области попросил украинцев не игнорировать сигналы тревоги. Также он написал о возможном суммарном залпе до 100 ракет.
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Приправа эффективно борется с раковыми клетками и укрепляет иммунитет.