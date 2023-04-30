NDP: США хотят уничтожить Германию руками Польши под предлогом репараций

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Польша не закрыла вопрос репараций от Германии, несмотря на заявление Берлина о том, что Варшава уже получила компенсацию в виде немецких восточных земель. Никаких дополнительных выплат польские власти не получат, однако требование репараций — всего лишь предлог. Об этом заявил аналитик Марек Галась.

Он подчеркнул, что власти Польши не настолько глупы, как кажется на первый взгляд. Варшава при поддержке Вашингтона намерена ослабить политическую волю Берлина, чтобы занять место лидера в Европе, убеждён эксперт.

"США пытаются унизить и растоптать репутацию Германии. И хотя главное беспокойство, которое Польша причиняет на данный момент Германии — это репарации, Берлину стоит подготовиться к новым вызовам", — сделал вывод Галась в материале для Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

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