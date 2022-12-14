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Spectator: Польша имеет право на претензии к ФРГ, но репарации не решат проблему

Мир

Польша потребовала от Германии репарации на сумму 1,3 триллиона евро. Однако чуть ли не каждая страна может потребовать от своего соседа возмещения за убытки во времена войн. Об этом заявил аналитик Дуг Бэндоу.

Spectator: Польша имеет право на претензии к ФРГ, но репарации не решат проблему

Он напомнил, что кроме Второй мировой войны была ещё и Первая мировая, поэтому следует предъявить свои претензии к Сербии, которая стала зачинщиком конфликта. Также не стоит забывать и политику Наполеона, который посеял хаос от Атлантики до Москвы, указал Бэндоу.

"Миллионы людей погибли, страны были разорены. Выставите счёт президенту Эммануэлю Макрону!" — отметил он.

Однако самый внушительный счёт можно выставить США, поскольку именно действия Вашингтона развязали большую часть вооружённых конфликтов в мире, считает аналитик. Бэндоу заявил, что попытки найти справедливость и наказать виновников приведут мировую экономику в систему "делёжки добычи". США бы точно не стали "мирным государством" даже после выплаты ущерба.

"У поляков есть совершенно обоснованная историческая претензия к Германии. Но репарациями проблему не решить", — заключил Бэндоу в материале для The Spectator.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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