Жёсткая реакция России на заявление США восхитила пользователей Сети

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Американский дипломат Линда Томас-Гринфилд заявила, что председательство России в Совбезе ООН является воплощением иронии и лицемерия. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил своей коллеге и напомнил, что истинное лицемерие скрывается в попытках США "навязывать всему миру свои правила". Однако Вашингтон будет вынужден смириться с новым мировым порядком, подчеркнул он.

Пользователи Сети оценили жёсткий ответ Полянского и подчеркнули, что "свет" Штатов поспешно меркнет.

"А кто организовал переворот на Украине в 2014-м? Может быть, те же люди, что спровоцировали "арабскую весну"? Позор вам, Линда!" — заявил один юзер под ником Ahmad Murtala.

Другой пользователь Сети напомнил американскому дипломату про развязанные вооружённые конфликты в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.

"И я могу ещё долго продолжать", — указал он.

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