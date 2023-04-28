Шойгу и министр обороны КНР провели незапланированные переговоры на полях ШОС

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Между министрами обороны России и КНР Сергеем Шойгу и Ли Шанфу прошли непредвиденные переговоры во время совещания глав военных ведомств стран — участниц ШОС.

Тема беседы, как сообщает РИА Новости, названа довольно обобщенно: обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес. Стоит отметить, что переговоры ранее не анонсировались и даже не были запланированы

Ранее Шойгу назвал поведение США по отношению к другим странам провоцирующим, всеми силами пытаясь вывести их на военное противостояние с Россией и КНР.