"РВ": украинский боксёр Александр Усик поехал в зону СВО и обстрелял Донбасс

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Украинский боксёр Александр Усик отправился на передовую и обстрелял Донбасс из миномёта.

На видео сняли, как чемпиона мира по боксу из Симферополя обстрелял российских бойцов из оружия. По слухам, видео снято на передовой в Донбассе. Украинские военные никак не прокомментировали инцидент.

Усик известен своей карьерой в боксе, выиграв несколько мировых титулов в тяжёлом весе. Он также открыто выступал за независимость Украины и ранее выражал желание служить в армии.

"Сегодня мой друг встретился с чемпионом мира по боксу", — подписал ролик автор канала.

Помимо видео, Усик также успел сфотографироваться с украинскими боевиками.