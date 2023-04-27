Украинский боксёр Александр Усик отправился на передовую и обстрелял Донбасс из миномёта.
На видео сняли, как чемпиона мира по боксу из Симферополя обстрелял российских бойцов из оружия. По слухам, видео снято на передовой в Донбассе. Украинские военные никак не прокомментировали инцидент.
Усик известен своей карьерой в боксе, выиграв несколько мировых титулов в тяжёлом весе. Он также открыто выступал за независимость Украины и ранее выражал желание служить в армии.
"Сегодня мой друг встретился с чемпионом мира по боксу", — подписал ролик автор канала.
Помимо видео, Усик также успел сфотографироваться с украинскими боевиками.
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