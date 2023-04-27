В Турции предсказали конец "американского века" из-за отказа мира от доллара

1:25 Your browser does not support the audio element. Мир

Американская гегемония и однополярный мир заканчиваются, как полагают в Турцию. Это связано с отказом от доллара.

Турецкое издание Cumhuriyet полагает, что 2023 год войдёт в исторические учебники как начало конца так называемого "американского века" и старт формирования нового мирового порядка. Этот порядок уже не будет однополярным, в нём станут учитываться интересы разных государств.

Авторы материала называют три причины сложившейся ситуации. Первая и основная — отказ от доллара, с помощью которого Америка держит многих на коротком поводке. К примеру, Бангладеш расплачивается с Россией за строительство АЭС в юанях, а страны БРИКС уже обходят "Большую семёрку" по валовому продукту.

Во-вторых, знаковые международные события проходят без участия Америки. Китай и России договорились в марте о взаимной поддержке друг друга, как политической, так и экономической. Выстроилась очередь желающих вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества. Пекин успешно примирил Тегеран и Эль-Рияд.

Третьей причиной является разобщённость в политическом и социальном плане в самих США. Они вступили в тяжёлую экономическую стагнацию, и всё это приведёт к формированию совершенно нового мирового порядка.

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