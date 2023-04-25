BI: Маск предостерёг США от использования доллара в противостоянии с Россией

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Предприниматель Илон Маск предостерёг США от использования доллара в противостоянии с Россией, сообщает издание Business Insider (BI).

Маск прокомментировал ролик американского экономиста Питера Сент-Онге, который в видео заявил, что отказ от доллара идёт очень быстрыми темпами, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Экономист отметил, что доля доллара в международных расчётах упала с 73 процентов в 2001 году до 55 процентов в 2020-м. А с момента введения санкций против России — до 47 процентов.

Сейчас, отметил Сент-Онге, дедолларизация идёт в десять раз быстрее, чем за предыдущие два десятилетия.

"Если вы будете достаточно часто превращать валюту в оружие, другие страны перестанут её использовать", — прокомментировал мнение экономиста Илон Маск.

По этому поводу в статье Business Insider отмечается, что предприниматель, вероятно, подразумевает, что повсеместное снижение спроса на доллар вызвано его использованием властями США в формате финансовых санкций против других стран, России и Китая, например.

Отмечается, что из-за превращения доллара в "оружие" даже союзники США — вроде Таиланда или Филиппин — начинают проявлять интерес к антидолларовой кампании.

Досталось в материале Business Insider и Европе. Которая, "похоже, также предпринимает усилия по подрыву господства доллара". А президент Франции Эммануэль Макрон недавно предупредил о зависимости континента от американской валюты.

Впрочем, в первую очередь причину проблем следует искать в политике американских властей. И не похоже, чтобы в Вашингтоне собирались от неё отказываться. Несмотря на предупреждения Илона Маска.

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