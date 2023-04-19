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Маск назвал дефолт США вопросом времени

1:39
Экономика

Предприниматель Илон Маск считает, что дефолт в США является только вопросом времени.

Маск назвал дефолт США вопросом времени

"Учитывая расходы федерального бюджета, это вопрос времени, а не того, произойдет ли у нас дефолт", — так он прокомментировал публикацию Белого дома о том, что план республиканцев может заключаться в дефолте по долгу США.

Между администрацией Джо Байдена и республиканцами в палате представителей (где у них большинство) наблюдаются разногласия относительно государственного долга.

Так, спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг стал тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий, сообщает агентство "Прайм".

Потом он заявил, что дефолт — "это не вариант", однако исключил возможность повышения госдолга без уступок со стороны Белого дома.

А тем временем, в администрации Джо Байдена требуют от конгресса без всяких условий повысить лимиты заимствований. В противном случае, утверждают в Белом доме, США уже летом не смогут обслуживать свои долговые обязательства.

К началу июня нынешнего года потолок госдолга США достигнет 31,381 триллиона долларов. И следовательно, лимиты заимствований надо будет повысить.

Такое уже происходило неоднократно. И практически всегда становилось предметом торга между республиканцами и демократами. Так происходит и сейчас. А в том, что лимиты будут повышены, сомневаться не приходится, так уже было неоднократно.

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Госдолг США — кризис или шоу?
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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