Экс-постпред США при ООН Никки Хейли назвала Байдена слабейшим президентом в современной истории

Кандидат на пост президента США, экс-постпред при ООН Никки Хейли унизила нынешнего главу государства Джо Байдена. Она назвала главу Белого дома "самым слабым президентом в современной истории" и предложила отправить его в отставку.

"Байден был самым слабым президентом в современной истории… Пришло время отправить Джо Байдена в отставку и снова сделать Америку сильной", — заявила Хейли.

В доказательство своих слов она привела вывод американских войск из Афганистана, приграничный кризис и сильнейшую за 40 лет инфляцию.

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