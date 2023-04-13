Американский лидер Джо Байден отреагировал на утечку документов Пентагона. Это дело расследуют Минюст и спецслужбы США, отметил президент.
"Мы приближаемся (к завершению расследования. — Прим. ред.)", — добавил глава Штатов во время рабочей поездки в Ирландию.
Байден подчеркнул, что он переживает из-за утечки. Однако руководитель страны сообщил: беспокойство не связано с содержанием документов.
Ранее экс-агент ФБР Колин Роули сказал, что появление секретной информации в Сети могло быть согласовано с Вашингтоном.
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