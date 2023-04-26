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Yahoo News: США внесут резолюцию о возвращении Украины к границам 1991 года

Мир

Конгресс США намерен внести резолюцию о возвращении Украины к территориальным границам 1991 года. Документ разрабатывают конгрессмены от обеих правящих партий.

Yahoo News: США внесут резолюцию о возвращении Украины к границам 1991 года

Согласно документу, Штаты должны продолжать поставлять Киеву военную помощь и помочь добиться "возвращения" территорий, которые соответствовали границам 1991 года.

Кроме прочего, резолюция предусматривает призыв к попытке добиться от России репараций на восстановление Украины и посодействовать Киеву стремлении стать членом НАТО, передаёт Yahoo News.

Документ обещали представить на этой неделе. 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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