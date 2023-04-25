На Украине арестовали активы супруги Медведчука на $27 млн

0:32 Your browser does not support the audio element. Мир

На Украине суд арестовал активы супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

В частности, были арестованы права Марченко в акционерном обществе "Запорожский завод ферросплавов". Общая сумма арестованных активов оценивается в порядка $27 млн.

Предприятие располагается на территории, подконтрольной киевскому режиму. У женщины были арестованы 13,7% акций.