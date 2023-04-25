На Украине суд арестовал активы супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
В частности, были арестованы права Марченко в акционерном обществе "Запорожский завод ферросплавов". Общая сумма арестованных активов оценивается в порядка $27 млн.
Предприятие располагается на территории, подконтрольной киевскому режиму. У женщины были арестованы 13,7% акций.
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