Запад испугался новых возможностей фрегата ВМФ РФ 1155M "Маршал Шапошников"

1:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Запад испугался новых возможностей фрегата ВМФ России 1155M "Маршал Шапошников".

Недавно он был оснащен крылатыми ракетами "Циркон", которые разгоняются до сверхзвуковых скоростей. Это делает его ещё более опасным для потенциальных противников.

Этот фрегат выполнял различные задачи уже более 30 лет, начиная от эвакуации советских граждан из африканских стран, и заканчивая несением антипиратской вахты. Сочетание ракетных комплексов "Уран" и "Калибр-НК" позволяет ему наносить урон как наземным, так и морским целям.

Судно является одним из многих средств, которые РФ использует для обеспечения своей безопасности. Западные страны продолжают увеличивать свой военный бюджет и развивать свои военные возможности. Важно, чтобы Россия продолжала укреплять свою оборону и защищать свои интересы в мировом сообществе.

Этот фрегат был построен в 1985 году в СССР и в настоящее время является одним из флагманских кораблей Тихоокеанского флота России.

Некоторые характеристики фрегата "Маршал Шапошников" включают в себя:

Длина: 163 метра;

Ширина: 19 метров;

Осадка: 7,8 метра;

Водоизмещение: 6840 т (стандартное); 7480 т (полное);

Экипаж: 220 человек;

Максимальная скорость: 30 узлов;

Дальность плавания: 6882 морских миль (на 14 узлах);

Вооружение: ракетные комплексы, артиллерийское орудие, торпедные аппараты, противолодочное вооружение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.