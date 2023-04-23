Military Watch: российский фрегат "Маршал Шапошников" с "Цирконами" — самый опасный боевой корабль в мире

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Самым опасным кораблём российского ВМФ является фрегат "Маршал Шапошников", несущий гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон". Об этом сообщило американское издание Military Watch.

Согласно информации в статье, фрегат 1155M "Маршал Шапошников" стал воплощением самого амбициозного модернизационного проекта. Так, на судно в 2017 году были установлена инновационная электроника, вооружение, усовершенствованные датчики, и, самое главное, — самое опасное противокорабельное оружие в мире — гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон".

Авторы отметили, что изначально "Маршал Шапошников" не был задуман как противокорабельный проект, однако установленные на нём "Циркона" сделали его мощной угрозой.

"Несмотря на то, что фрегат проекта 1155M изначально не разрабатывался для противокорабельных целей, благодаря одним только "Цирконам" он способен нейтрализовать всю надводную ударную группу без необходимости задействовать другое вооружение", — говорится в статье.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что ракета "Циркон" — это надёжный защитник безопасности государства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.