Расходы в области военной обороны за 2022 год увеличились на 3,7%, общая сумма мировых трат за последние восемь лет составила $2,224 трлн. Такой показатель за указанный промежуток является рекордным - об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Первостепенно отмечается, что увеличение военных расходов связано с проведением Россией специальной военной операции на Украине, а также постоянной финансовой помощью со стороны стран-союзников.
На данный момент в список лидеров по оборонным затратам входят США, КНР, Россия, Индия и Саудовская Аравия. На указанные государства пришлось около 63% от глобального объема расходов в сфере ВПК.
Как показывают данные SIPRI, активные военные траты во всем мире наблюдаются с 2015 года: это происходит ежегодно.
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