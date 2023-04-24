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SIPRI: военные расходы в мире за 2022 год стали рекордными за восемь лет

1:04
Мир

Расходы в области военной обороны за 2022 год увеличились на 3,7%, общая сумма мировых трат за последние восемь лет составила $2,224 трлн. Такой показатель за указанный промежуток является рекордным - об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

SIPRI: военные расходы в мире за 2022 год стали рекордными за восемь лет

Первостепенно отмечается, что увеличение военных расходов связано с проведением Россией специальной военной операции на Украине, а также постоянной финансовой помощью со стороны стран-союзников. 

На данный момент в список лидеров по оборонным затратам входят США, КНР, Россия, Индия и Саудовская Аравия. На указанные государства пришлось около 63% от глобального объема расходов в сфере ВПК. 

Как показывают данные SIPRI, активные военные траты во всем мире наблюдаются с 2015 года: это происходит ежегодно. 

 

 

 

 

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Автор Ольга Лазарева
Ольга Лазарева — выпускающий редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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