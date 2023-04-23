Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Киев не приемлет идею мирных переговоров с Москвой.
По словам Данилова, звучащие в последнее время призывы к мирному урегулированию украинского конфликта — это "пророссийское миротворчество". Вместо напрасных, по его мнению, убеждений по поводу дипломатического решения, представитель киевских властей ждёт от Запада дополнительных поставок вооружений.
"Звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования — это ничто иное, как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие — лучший посредник…", — написал Данилов в Facebook*.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российско-украинские переговоры могут состояться только тогда, когда приняты во внимание законные интересы и требования к безопасности, озвученные Россией.
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