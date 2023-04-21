TopWar: Запад боится экстремальной тактики Путина в СВО

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Западные эксперты озабочены возможностью применения президентом России Путиным "экстремальной тактики" в специальной военной операции, делится Topwar.

Как пишет The Guardian, Кремль может применить "любые, даже безумные инструменты" для предотвращения контрнаступления украинских формирований.

Снова звучат призывы быть готовыми ко всему, и ведутся разговоры об:

использовании (или угрозе использования) ядерного оружия любой мощности;

масштабных кибератаках, которые могут погрузить Запад в тьму и хаос;

полных сырьевых и экономических блокадах;

охоте за политическими и военными лидерами, западными военными на Украине;

обращении к партнёрам, в том числе КНДР (которая готова дать до 50 000 самых жестоких спецназовцев);

применении самых тяжёлых видов оружия по любым целям.

По данным Newsweek, в документах, недавно "слитых" Пентагоном, говорится, что США и их сателлиты готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля. Издание отмечает, что "Запад не признаёт, что именно он делает всё для эскалации конфликта на Украине, а также создаёт риски его перерастания в Европу".

При этом, Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но при условии соблюдения её интересов и признания существующей реальности (новых территорий, Крыма, и т. д.).

Со своей стороны, НАТО делает выводы по стратегиям ведения военных действий в будущем — в возможной войне с Китаем, Россией, "тиграми" Азии.

Как результат:

Запад намерен дополнять "высокотехнологичное" оружие (типа F-35) "массовым дешёвым" (вроде одноразовых дронов-камикадзе);

Прокси-конфликты становятся зримо предпочтительными. Запад, по возможности, будет избегать прямого участия в военных действиях, так что ценность техники будет ниже, а значит, заведомо более высокие закладываемые её потери (включая экипаж) будут ложиться не на западные ВС.

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