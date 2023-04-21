Западные эксперты озабочены возможностью применения президентом России Путиным "экстремальной тактики" в специальной военной операции, делится Topwar.
Как пишет The Guardian, Кремль может применить "любые, даже безумные инструменты" для предотвращения контрнаступления украинских формирований.
Снова звучат призывы быть готовыми ко всему, и ведутся разговоры об:
По данным Newsweek, в документах, недавно "слитых" Пентагоном, говорится, что США и их сателлиты готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля. Издание отмечает, что "Запад не признаёт, что именно он делает всё для эскалации конфликта на Украине, а также создаёт риски его перерастания в Европу".
При этом, Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но при условии соблюдения её интересов и признания существующей реальности (новых территорий, Крыма, и т. д.).
Со своей стороны, НАТО делает выводы по стратегиям ведения военных действий в будущем — в возможной войне с Китаем, Россией, "тиграми" Азии.
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