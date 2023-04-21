Кулеба попал под шквал критики за выпад в адрес ЕС: "Тебе не стыдно просить милостыню?"

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу раскритиковали в Сети за слова о недостаточной поддержке Евросоюза. По мнению пользователей, ему уже должно быть стыдно "просить милостыню".

Кулеба опубликовал резкий пост о том, что Евросоюз поставляет Украине слишком мало снарядов, и усомнился в способности стран держать своё слово, на что получил волну критики от иностранных комментаторов.

"Ты облажался. Мы даём вам оружие и миллиарды евро, а вы ещё смеете критиковать?, — обратился пользователь к украинскому министру. "Тебе не стыдно просить милостыню каждый день и каждый час? Ваш президент стал признанным на международном уровне политическим попрошайкой", — поддержал другой.

Комментаторы подчеркнули, что Киев забыл о том, чей это конфликт, а у стран ЕС много проблем и помимо украинского кризиса.

"Тогда почему вы участвуете в конфликте, в котором не можете выдержать и одного дня без подачек? Не превращайте свою проблему в проблему кого-то другого. Вы заварили эту кашу", — резюмировал ещё один читатель.

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