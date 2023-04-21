Зеленский поставил ультиматум НАТО: никто вас не поймёт, если Украину не пригласят в блок в Вильнюсе

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал выдать Незалежной "политическое приглашение" в члены Североатлантического альянса на предстоящем саммите в Вильнюсе. По его мнению, весь мир видит, что Киев это "заслужил".

Как подчеркнул Зеленский, мир "не поймёт", если Украина не получит приглашение.

"Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс", — заявил Зеленский в обращении.

Он подчеркнул, что "сложно" представить, какая из стран сделала больший "вклад в безопасность" Европы и НАТО.

Что значит "политическое приглашение", и чем оно отличается от обычного, украинский президент не уточнил.

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