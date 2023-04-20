Члены рабочей группы по вопросам СВО сформулировали инициативы, ориентированные на то, чтобы создать единый стандарт оказания помощи участникам операции и их родственникам. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, руководящий рабочей группой, проинформировал об этом в своем Telegram-канал.
Турчак посетил третий Съезд социальных сотрудников Сибири в Барнауле. На мероприятии были представлены наработки и предложения по оказанию поддержки тем, кто участвует в боевых действиях на Украине.
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