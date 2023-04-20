Рогозин о яркой вспышке над Киевом: инопланетянам надоело ждать ударов РФ по центрам принятия решений

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Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя сообщения о яркой вспышке в небе над Киевской областью, в штуку предположил, что инопланетяне устали ждать российской атаки на центры принятия решений.

Он добавил, что им также надоели сами решения украинского руководства.

"Инопланетянам надоело ждать наших обещанных ударов по центрам принятия решений в Киеве", — подчеркнул Рогозин в Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тоже высмеяла заявления украинских политиков о "падении спутника США". По её мнению, в "метрополии" наконец-то определились, что делать с космическим мусором.

При этом представители NASA опровергают обрушение американского спутника. Как пояснили в ведомстве, его орбита не проходит над Украиной.

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