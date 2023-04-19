Украинские власти предупредили, что Киев уходит под воду из-за повреждений Каховской ГЭС

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Руководитель управления по вопросам гражданской защиты администрации Киева Роман Ткачук сообщил, что столица и другие города Украины уходят под воду.

Причиной послужило нарушение цикла технологических работ украинских гидроэлектростанций. Как отметил чиновник, Каховская ГЭС повреждена. По данным Ткачука, уровень воды на метр выше обычного.

"Факторы накладываются на весенние паводки", — добавил глава управления в Telegram-канале Espreso.tv.

Вместе с этим Ткачук сказал, что украинские власти сохраняли высокий уровень воды для подготовки к "блэкауту".

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