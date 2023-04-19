Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Владислав Шурыгин: войска ВС Украины боятся контрнаступать, поэтому медлят
Киргизские депутаты потребовали перехода с кириллицы на латиницу
Как за копейки очистить салон автомобиля без поездок к профессионалам
Сержант ВСУ: из моего подразделения почти никого не осталось
Гильермо Абаскаль извинился за вылет "Спартака" из Кубка России
У туриста из Китая изъяли в Приморье почти 1200 Чебурашек
Светлана Миронова не отрицает возможности отношений с Эмильеном Жакленом
TopWar: Фатигаров проинформировал о тактике подрыва ВС Украины домов в Артёмовске с мирными жителями
Путин заявил, что лично посетил штабы в зоне СВО, поскольку не хотел отвлекать военных от дел

Украинские власти предупредили, что Киев уходит под воду из-за повреждений Каховской ГЭС

0:40
Мир

Руководитель управления по вопросам гражданской защиты администрации Киева Роман Ткачук сообщил, что столица и другие города Украины уходят под воду.

Украинские власти предупредили, что Киев уходит под воду из-за повреждений Каховской ГЭС

Причиной послужило нарушение цикла технологических работ украинских гидроэлектростанций. Как отметил чиновник, Каховская ГЭС повреждена. По данным Ткачука, уровень воды на метр выше обычного.

"Факторы накладываются на весенние паводки", — добавил глава управления в Telegram-канале Espreso.tv.

Вместе с этим Ткачук сказал, что украинские власти сохраняли высокий уровень воды для подготовки к "блэкауту".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Зеленский исполнил пророчество старцев о воссоединении Руси
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Ударами мощнейшими бомбами Россия послала страшный сигнал Западу

Армия России начала использовать скрытое вооружение.

Матвийчук назвал удар ВС РФ мощнейшими авиабомбами по ВСУ сигналом странам Запада
РИА Новости: раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине артисты продолжают выступать в России
Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине
Угроза Москве, диверсанты в приграничных районах — Котенок о наступлении ВСУ
Мир ждёт катастрофа в ближайшее время — ясновидящий Яцковский
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
"Лимитрофам — первый кнут": эксперт предсказал раздел Польши
Недальновидное решение: Россия отобрала у Финляндии самое ценное
Названы истинные цели помощи Украине от США: обновление военной индустрии
Названы истинные цели помощи Украине от США: обновление военной индустрии
Последние материалы
Киргизские депутаты потребовали перехода с кириллицы на латиницу
Украинские власти предупредили, что Киев уходит под воду из-за повреждений Каховской ГЭС
Как за копейки очистить салон автомобиля без поездок к профессионалам
Сержант ВСУ: из моего подразделения почти никого не осталось
Гильермо Абаскаль извинился за вылет "Спартака" из Кубка России
У туриста из Китая изъяли в Приморье почти 1200 Чебурашек
Светлана Миронова не отрицает возможности отношений с Эмильеном Жакленом
TopWar: Фатигаров проинформировал о тактике подрыва ВС Украины домов в Артёмовске с мирными жителями
Алёна Полынь украинцам: "Берегите себя и любите Россию в своём сердце"
Путин заявил, что лично посетил штабы в зоне СВО, поскольку не хотел отвлекать военных от дел
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников