Риттер: США на Украине ждёт афганский сценарий после победы Москвы

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Вашингтон уверен, что дипломатическое урегулирование украинского конфликта возможно только после поражения России, заявил экс-офицер разведки США Скотт Риттер.

По его словам, в этом заключается огромная ошибка Белого дома.

"Россия не проигрывает, а идёт победе, причём к решительной!" — подчеркнул Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

США на Украине ждёт катастрофа и полный провал, как в Афганистане, добавил офицер, а Пентагону предстоит вытаскивать из зоны конфликта сотни сотрудников Госдепартамента и Минобороны.

Ранее военный эксперт заявил, что ВС РФ загнали ВСУ в глухую оборону и планомерно уничтожают неприятеля.

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