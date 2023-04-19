Вашингтон уверен, что дипломатическое урегулирование украинского конфликта возможно только после поражения России, заявил экс-офицер разведки США Скотт Риттер.
По его словам, в этом заключается огромная ошибка Белого дома.
"Россия не проигрывает, а идёт победе, причём к решительной!" — подчеркнул Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
США на Украине ждёт катастрофа и полный провал, как в Афганистане, добавил офицер, а Пентагону предстоит вытаскивать из зоны конфликта сотни сотрудников Госдепартамента и Минобороны.
Ранее военный эксперт заявил, что ВС РФ загнали ВСУ в глухую оборону и планомерно уничтожают неприятеля.
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Армия России начала использовать скрытое вооружение.