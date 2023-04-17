The Australian: боеспособность ВСУ сильно пошатнулась накануне контрнаступления из-за утечки Пентагона

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Попавшие в Сеть секретные материалы Пентагона подкосили боеготовность ВСУ. Так считает журналист Кэмерон Стюарт, ссылающийся на обнародованные тайные документы военного ведомства США.

"Наиболее опасным аспектом утечки была тайная информация, которая дала России представление о том, насколько каждая бригада ВСУ готова к ожидаемому весеннему наступлению", — написал Стюарт в статье для издания The Australian.

Помимо этого, в оказавшихся в широком доступе материалах Пентагона расписано, какую именно военную технику и вооружение Запад поставляет той или иной бригаде ВСУ, подчеркнул обозреватель.

Аналитик напомнил, что помимо этого открылась информация, касающаяся недостатков и наименее защищённых мест украинской ПВО, которая рискует быть подавленной уже в мае.

Утечка секретных данных Пентагона даёт России очень весомое тактическое преимущество, уверен автор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.