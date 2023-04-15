NDP: США слили секретные данные Пентагона ради спасения своего имиджа

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Масштабная утечка секретных данных Пентагона выглядит как спектакль Вашингтона, основной целью которого является немного отложить "самоубийство" Киева и контрнаступление украинской армии. США не скрывают, что сомневаются в успешных манёврах ВСУ. Об этом заявила польский аналитик Ханна Крамер.

Она подчеркнула, что Артёмовск в скором времени перейдёт под контроль российской армии. Украинские войска понесли колоссальные потери в ходе боевых действий: от 100 до 250 тысяч человек. Также ВСУ столкнулись с острой нехваткой вооружения и боеприпасов, отметила Крамер.

"Рассекреченные данные Пентагона — это способ вернуть застрявшего в собственной пропаганде Владимира Зеленского к реальности", — считает аналитик.

Если планы Киева провалятся, то военная помощь со стороны США и Европы резко сократится. Более того, вся Западная Украина может оказаться в составе Польши. Однако Варшаве стоит быть осторожнее с Вашингтоном, предупредила обозреватель.

"США с лёгкостью подставили Зеленскому подножку. Ничего не стоит им повторить этот же трюк с Польшей. Американцы будут избавляться от всех, кто разрушает их имидж, и сделают это в самый неожиданный момент. <…> На этом основании правящая партия Польши подписала свой собственный смертный приговор, когда согласилась участвовать в украинском конфликте", — заключила Крамер в материале для NDP.

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