Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВС РФ уничтожили расположение наёмников "Иностранного легиона" на донецком направлении
Эксперты: никогда намеренно не светите лазером в глаза вашей кошки
Ilta-Sanomat: Финляндия захотела нарушить соглашение с РФ о демилитаризации Аландских островов
Спортивный седан Omoda S5 GT от Chery появится в России в июле
GLD: украинские беженцы устроили бунт на военной базе в Нидерландах
Поляки высмеяли президента Анджея Дуду за желание "перекрыть России кислород"
Эксперты объяснили, почему у собаки мокрый нос
Собчак обратилась к Пугачёвой: Вы и есть Родина-Мать!
"РВ": ВС Украины не могут остановить продвижение войск ВС России в Артёмовске

Die Welt*: "русские шпионки" вербуют политиков и военных Германии через сайты знакомств

0:50
Мир

Корреспонденты немецкого издания нашли множество "русских шпионок" в местном приложении для знакомств, которые, по словам журналистов, намерены выведать секретную информацию у военнослужащих и политиков.

Die Welt*: "русские шпионки" вербуют политиков и военных Германии через сайты знакомств

Вместо романтического вечера пользователи Tinder могут встретиться с сотрудницей российских спецслужб, предупреждают авторы Die Welt*.

"Они целенаправленно ищут профили солдат и политиков Бундесвера на сайте знакомств, чтобы использовать их в качестве источников информации", — сообщается в материале.

Мнимая опасность настолько испугала немцев, что об угрозе были предупреждены военные стран НАТО во время конференции на юге ФРГ.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Артамонов честно про коллективный Запад и его гнилую суть
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Российские "Кинжалы" сорвали контрнаступление ВСУ

После ЧП представители Минобороны и Генштаба ВСУ были вызваны "на ковёр" в посольство США.

Баранец: удары российских "Кинжалов" по бункеру НАТО сорвали контрнаступление ВСУ
ВС России нанесли ракетный удар по пункту размещения военнослужащих ВС Украины в Харькове
Российские войска нанесли удар по объекту ВСУ в Харькове
Америка лишила Европу ценного источника сырья
Туристы в опасности: смертельный вирус добрался до Европы
Юрий Соломин: Островский — настоящее сокровище русской культуры Анжела Якубовская Своё падение Польша предсказала вековой политикой Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
ВСУ бросили танки в контратаку у Авдеевки, российские войска встретили их огнём
Вирус Хасеки пришёл в Россию: клещи стали переносчиками новой инфекции
Появились подробности прорыва танков ВСУ под Донецком
Появились подробности прорыва танков ВСУ под Донецком
Последние материалы
Спортивный седан Omoda S5 GT от Chery появится в России в июле
GLD: украинские беженцы устроили бунт на военной базе в Нидерландах
Поляки высмеяли президента Анджея Дуду за желание "перекрыть России кислород"
Цуккини, огурцы, яблоки и другие полезные и вкусные лакомства для вашей собаки
Глухая собака: вам придётся изменить способ общения с вашим питомцем
Эксперты объяснили, почему у собаки мокрый нос
Tesla Model Y: у пионера электрических внедорожников наконец-то появилась компания
Nissan Z 2023 года: вернулся обновлённым и стал лучше, чем когда-либо
Собчак обратилась к Пугачёвой: Вы и есть Родина-Мать!
"РВ": ВС Украины не могут остановить продвижение войск ВС России в Артёмовске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников