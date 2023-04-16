Die Welt*: "русские шпионки" вербуют политиков и военных Германии через сайты знакомств

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Корреспонденты немецкого издания нашли множество "русских шпионок" в местном приложении для знакомств, которые, по словам журналистов, намерены выведать секретную информацию у военнослужащих и политиков.

Вместо романтического вечера пользователи Tinder могут встретиться с сотрудницей российских спецслужб, предупреждают авторы Die Welt*.

"Они целенаправленно ищут профили солдат и политиков Бундесвера на сайте знакомств, чтобы использовать их в качестве источников информации", — сообщается в материале.

Мнимая опасность настолько испугала немцев, что об угрозе были предупреждены военные стран НАТО во время конференции на юге ФРГ.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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