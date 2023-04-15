Арестованный в РФ журналист WSJ Гершкович отправил семье в США письмо на русском языке

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Корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, задержанный на территории Екатеринбурга, отправил семье в США письмо на русском языке.

Как сообщает WSJ, журналист пытается сохранять оптимизм. В письме корреспондент отметил, что в СИЗО он читает, упражняется и старается писать.

"Может быть, наконец я напишу что-то хорошее", — подчеркнул журналист.

Известно, что семья Гершковича проживает в Филадельфии. Корреспондент подписал письмо именем "Ваня". В американском издании напомнили, что родители сотрудника WSJ — советские эмигранты, с которыми журналист общается на русском языке.

Как уточняется в статье, Гершковичу с детства прививали любовь к культуре своей родины.

В конце марта ФСБ задержала корреспондента московского бюро WSJ в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах Белого дома. По предварительным данным, гражданин США пытался получить секретную информацию, выполняя задание Вашингтона. Американский президент Джо Байден призвал Москву отпустить Гершковича.

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