Украинца, только что приехавшего в Канаду, чуть не зарезали посреди города

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Украинский беженец приехал в Канаду и буквально через несколько дней его чуть не убили на автобусной остановке. По данным полиции, на него напал незнакомец "просто так".

Как сообщили правоохранительные органы, ЧП произошло утром. Украинский беженец якобы ждал автобус и "наслаждался утренним кофе", к нему подошёл незнакомец и ударил ножом.

"Мужчина, который в четверг утром получил ножевое ранение на автобусной остановке в Эдмонтоне, прибыл в Канаду с Украины всего несколько дней назад", — передаёт CTV News Edmonton полицейскую сводку.

Беженца отправили в больницу в тяжёлом состоянии.

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