Польша пересчитала украинских беженцев: 87% — женщины и дети

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Число беженцев с Украины, которые пересекли польскую границу с февраля 2022 года, превысило 11 млн человек, сообщает EADaily.

Поток украинских беженцев не иссякает. 10 апреля согласно данным пограничного ведомства Польши, украинско-польскую границу перешло 20 тыс. человек.

Из 11 миллионов человек более 9 миллионов не остались в Польше, а направились в другие государства. 87% сбежавших от военного конфликта на Украине составляют женщины и дети.

После событий 24 февраля демографические показатели Украины характеризуются как катастрофические.

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