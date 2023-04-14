Маск призвал сажать пожизненно врачей и родителей, которые меняют пол детям

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Миллиардер из США Илон Маск призвал сажать пожизненно медиков и родителей, которые хирургическим путём меняют пол детям, не достигшим несовершеннолетия.

"Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как тот станет взрослым, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь", — написал Маск в Twitter*.

Таким образом американский миллиардер дал свою оценку мерам, принятым по вопросу смены пола детям в американском штате Флорида.

Власти Флориды на законодательном уровне запретили несовершеннолетним детям менять пол путём проведения различных медикаментозных и хирургических вмешательств. В марте стало известно, что во Флориде были закрещены используемая в таких случаях гормональная терапия, блокаторы полового созревания и операции по смене пола у детей и подростков, не достигших 18 лет.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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