Православный университет отказался выдать диплом студенту, изменившему пол: "Что за человек, крещёный — не крещеный?"

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководители Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета решили не вручать диплом студенту, который в ходе обучения изменил пол.

В университете объяснили, что диплом должна была получить поступившая в учебное заведение девушка. Давать диплом трансгендеру власти вуза посчитали неправильным. Возник вопрос, является ли человек после смены пола крещёным.

"Вы знаете, что в крещении человеку дается имя, и под этим именем мы его и знаем, и учим. А сейчас, когда она изменила имя, то возникает вопрос, а тот, кого она называет, — он кто такой, что за человек, крещеный — не крещеный?" — цитирует слова ректора университета ТАСС.

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