Премьер Польши Моравецкий не исключил затягивания конфликта на Украине ещё на несколько лет

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

По мнению польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, украинский конфликт может затянуться ещё на несколько лет.

При этом в Варшаве воздерживаются от попыток назвать точную дату окончания конфликта, добавил премьер Польши. Вместо этого польские власти предпочли занять наблюдательную позицию в этом вопросе.

"Мы не высчитываем какую-то определенную дату. Мы просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте", — сказал Моравецкий в интервью телеканалу NBC.

Вместе с тем польский премьер не исключил, что украинский конфликт может растянуться на несколько лет.

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