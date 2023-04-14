МО РФ: ВС РФ уничтожили польскую САУ Krab высокоточным боеприпасом в зоне СВО

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Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) сообщило, что польская самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab была успешно уничтожена высокоточным боеприпасом в зоне СВО.

Согласно сообщению МО РФ, САУ была уничтожена первым выстрелом, а контроль точности осуществлял расчёт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС РФ.

Польская САУ Krab включает в себя самоходную платформу с 155-мм артиллерийской установкой. Кроме того, САУ оснащена передовой системой управления огнём и электронными приборами, что позволяет ей уничтожать цели на больших расстояниях. Однако, несмотря на все свои преимущества, САУ Krab не смогла противостоять новейшим технологиям российской военной промышленности.