Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) сообщило, что польская самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab была успешно уничтожена высокоточным боеприпасом в зоне СВО.
Согласно сообщению МО РФ, САУ была уничтожена первым выстрелом, а контроль точности осуществлял расчёт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС РФ.
Польская САУ Krab включает в себя самоходную платформу с 155-мм артиллерийской установкой. Кроме того, САУ оснащена передовой системой управления огнём и электронными приборами, что позволяет ей уничтожать цели на больших расстояниях. Однако, несмотря на все свои преимущества, САУ Krab не смогла противостоять новейшим технологиям российской военной промышленности.
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