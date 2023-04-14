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РИА Новости: Польша требует заблокировать сельхозпродукцию Украины

1:37
Мир

Только неделя прошла с визита Владимира Зеленского в Варшаву и его громких слов о том, что между двумя странами не будет ни политических, ни экономических, ни исторических границ.

РИА Новости: Польша требует заблокировать сельхозпродукцию Украины

Обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов обращает внимание на польских комментаторов, которые грезят проектом возрождения новой Речи Посполитой. Однако идёт совершенно обратный процесс: границы между странами не только не исчезают — на них появляются новые кордоны из тракторов, полицейских заслонов и разъярённых фермеров.

Символичным является то, что предыдущий министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик ушёл в отставку, так как был против решения Еврокомиссии отказаться от восстановления пошлин на сельхозпродукцию из Украины.

"Польское правительство в ультимативной форме требует от Брюсселя введения барьеров для украинской агропродукции в то самое время, когда президенты двух стран рассказывают о ликвидации всяческих границ между ними! Ну не показательно ли?" — отмечает Корнилов.

Сейчас в понимание дружбы закладывается предложение сделать из Польши "финансового хаба" Киева. Замминистра финансов Артур Собонь заявил, что Варшава должна стать координатором распределения ресурсов на "восстановление" Украины после военных действий.

Акции, нацеленные на блокирование украинской сельхозпродукции, показывают, что Польша не допускает любой вид сотрудничества, который не приносит выгоды ей самой, заключил Корнилов.

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Может ли Польша аннексировать часть Украины?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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