РИА Новости: Украину готовят к объединению с Польшей

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В СМИ обсуждают возможное объединение Украины с Польшей. Раньше подобное списывали на "кремлёвскую пропаганду", однако теперь расценивают как шанс на безопасное будущее. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Михаил Катков.

"Между нашими народами не будет границ: политических, экономических и исторических. Но для этого ещё нужно победить. Для этого ещё нужно немного пройти бок о бок", — заявил Владимир Зеленский в Варшаве.

Объединение двух государств якобы рассматривают в рамках поиска гарантий безопасности для Киева после завершения СВО на тот случай, если Украину не примут в НАТО и Евросоюз.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, отмечают, что стратегические союзы с соседними странами являются важными для любого государства. В случае Киева единственным возможным партнёром в этом смысле является Варшава. Однако пока сложно предсказать, какие последствия может иметь это сближение.

"Вполне возможно, попробуют создать нечто вроде Союзного государства России и Белоруссии. Но Варшава намного больше Киева обременена внешним обязательствами в НАТО и Евросоюзе. К примеру, как полякам гарантировать безопасность украинцев, если Североатлантический альянс этого не пожелает? Под вопросом окажется пункт устава о том, что нападение на одного — это атака сразу на всех", — прокомментировал аналитик Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.

Тем не менее эксперты единодушны в том, что обсуждения о возможном объединении Украины и Польши в настоящее время ведутся преимущественно теми, кто не уделяет внимания практическим аспектам вопроса. На самом деле пока ещё нет достоверной информации. История конфликтов между поляками и украинцами богата, заключил Катков.

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