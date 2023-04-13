СВО продлится до 2030 года, заявил историк Драбкин

Историк Драбкин: как бы ни закончилась битва за Бахмут и Крым, СВО продлится до 2025 года

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Военный историк Артём Драбкин уверен, что как бы ни закончилась битва за Бахмут и Крым, СВО продлится как минимум до 2025 года

Драбкин заявил, что, если противник завладеет инициативой, то он сможет вычислить слабые места ВС РФ. Историк считает, что перед армией стоит задача грамотно действовать против наступающих группировок.

Он отметил, что риск тотальной войны сейчас небольшой. Опаснее, по его мнению, нестабильность внутри страны. Драбкин считает, что противники надеются на внутренний саботаж, раскол внутри страны и на то, что власть падёт.

По мнению историка, Украина воюет в полную силу, когда как Россия по чуть-чуть. Он также заявил, что, по его мнению, зимнее наступление ВС РФ провалилось.

"У нас были наступления под Угледаром и под Бахмутом. Я думаю, что в идеале эти две группировки должны были сомкнуться и освободить территорию ДНР. План был примерно такой", — заявил историк в интервью Украине. ру.

Драбкин считает, что конфликт сейчас находится в позиционном тупике. Преодолеть этот тупик, по мнению историка, обычными вооружениями не удастся. По его оптимистичным прогнозам, конфликт завершится до 2025 года. Пессимистичный — до 2030.

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