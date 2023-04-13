Зеленский бросает на убой необученных мобилизованных в Бахмут, заявил активист из Закарпатья Михаил Чокнадий.
Он сообщил, что солдаты, которых прислали на фронт, не имеют никакой подготовки и даже не умеют стрелять. Мобилизованные, по словам Чокнадия, провели всего пять дней в Сумской области, после чего были отправлены на Бахмутское направление. Им были выданы пулеметы, но они не знают, как заряжать магазины.
Чокнадий также показал солдата, у которого есть пятеро детей, но его все равно отправили в зону СВО. Чокнадий утверждает, что Зеленский не говорит правду о том, что происходит на фронте. Он также заявил, что это конфликт великих мировых держав, где украинцы являются лишь разменной монетой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".