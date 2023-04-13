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Один из самых смертоносных вулканов в мире Руис может проснуться в ближайшие дни

0:54
Мир

В городе Невадо-дель-Руис объявлен оранжевый уровень опасности из-за сейсмоактивности вулкана. Количество подземных толчков увеличилось до шести тысяч. Из района эвакуировано 2,5 тысячи семей, передаёт геологическая служба Колумбии.

Один из самых смертоносных вулканов в мире Руис может проснуться в ближайшие дни

Как пишет newizv.ru, Руис является одним из смертоносных вулканов в мире. В результате его извержения в 1985 году погибло 25 тысяч человек. Вулкан состоит из множества слоёв лавы, высота его составляет 5311 метров. Уже порядка двух миллионов лет он сохраняет свою активность.

Местные власти не хотят повторения трагедии и эвакуируют жителей населённых пунктов, которые могут пострадать. Но не все люди желают покидать свои жилища.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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