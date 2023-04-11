Учёный: возможная причина извержения вулканов на Камчатке — землетрясение

По мнению директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова, причиной извержения камчатских вулканов Безымянный и Шивелуч могли стать прошедшие несколькими днями ранее землетрясения.

Как рассказал эксперт в разговоре с Народными новостями, землетрясение было зафиксировано на Камчатке 3 апреля, его сила достигала 6,9 балла.

Озеров объяснил, что сейсмические колебания запускают движение в магме, в ней образуются пузырьки, которые увеличиваются в размерах и их становится так много, что вещество вытесняется в виде извержения за пределы земной коры.

7 апреля произошло извержение вулкана Безымянный. В результате над ним поднялся столб пепла высотой 12 км.

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